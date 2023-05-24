На Тернопільщині попрощалися із бійцями 105-ї бригади тероборони, котрі загинули біля Куп’янська (фото)

Двох бійців 105-ї бригади територіальної оборони провели в останню путь на Тернопільщині. В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем 82 батальйону Валентином Крулевським. А у Великих Бірках похоронили молодшого сержанта Ігоря Сидягу.

Про це повідомляють на сторінці 105-ї бригади.

Валентин Крулевський загинув 17 травня неподалік Масютівки Куп’янського району Харківської області. Там відбувся артилерійський обстріл. внаслідок якого солдат отримав вогнепальне осколкове поранення, несумісне з життям.

Солдат Валентин Крулевський, стрілець взводу стрілецької роти військової частини А7169, був призваний по мобілізації 26 лютого 2022 року. Друзі та побратими згадують його як порядну, добру та щиру людину, дисциплінованого військовослужбовця та справжнього Патріота, який у перші дні війни став на захист України та пішов добровольцем боронити Україну від ворогів.

“На жаль, не зустріне вже на порозі рідного дому свого чоловіка дружина Світлана, не почує свого найріднішого сина мама – Марія Рудольфівна. Валентину назавжди 46. Поруч з янголами-воїнами! В строю!”, – ідеться у повідомленні бригади.

Молодший сержант Ігор Сидяга поліг у бою 18 травня неподалік Лиману того ж Куп’янського району Харківської області. Там відбувся стрілецький бій, внаслідок якого військовослужбовець від отриманого вогнепального кульового поранення загинув.

Ігор Сидяга, командир бойової машини, був призваний по мобілізації 2 березня 2022 року. Життєрадісний, добрий, чуйний, талановитий. Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті, а його ім’я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності.

Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття матері, дружині, дітям побратима. Вічна пам’ять та Світлий спомин Герою!

“Зло не залишиться не покараним!”, – наголошують побратими.