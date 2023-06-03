03.06.2023 22:29

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщині почали перевіряти укриття

03.06.2023

Роман Васильович

221

Новини, Війна з рф, Події

Поширити:

Про це повідомили на сторінці пожежно-рятувальної служби області, пише Суспільне.

До складу комісії, яка проводить перевірки, входять рятувальники, поліцейські, представники влади та місцевого самоврядування.

“Під час обстежень основна увага приділяється забезпеченню доступу людей до захисних споруд та найпростіших укриттів. Комісія також звертає увагу на наявність електроживлення, штучного освітлення, справність системи вентиляції й водопостачання та на санітарні умови. Всі ці аспекти важливі для створення безпеки та комфорту людей під час перебування у захисних спорудах”, – йдеться у повідомленні.

Перевірка укриття
Перевірка укриття. Суспільне Тернопіль

Про проведення перевірок укриттів повідомили і у Великобірківській громаді. Написали про це на сторінці Великобірківської селищної ради у соцмережі.

“Третього червня було проведено перевірку доступності до захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів громади”, – йдеться на сторінці селищної ради.

Укриття у Великобірківській громаді
Укриття у Великобірківській громаді. Фото: Великобірківська громада

Теги: перевіряють укриття

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах