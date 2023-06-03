На Тернопільщині почали перевіряти укриття

“Під час обстежень основна увага приділяється забезпеченню доступу людей до захисних споруд та найпростіших укриттів. Комісія також звертає увагу на наявність електроживлення, штучного освітлення, справність системи вентиляції й водопостачання та на санітарні умови. Всі ці аспекти важливі для створення безпеки та комфорту людей під час перебування у захисних спорудах”, – йдеться у повідомленні.