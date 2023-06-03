На Тернопільщині почали перевіряти укриття

Про це повідомили на сторінці пожежно-рятувальної служби області, пише Суспільне.
До складу комісії, яка проводить перевірки, входять рятувальники, поліцейські, представники влади та місцевого самоврядування.
“Під час обстежень основна увага приділяється забезпеченню доступу людей до захисних споруд та найпростіших укриттів. Комісія також звертає увагу на наявність електроживлення, штучного освітлення, справність системи вентиляції й водопостачання та на санітарні умови. Всі ці аспекти важливі для створення безпеки та комфорту людей під час перебування у захисних спорудах”, – йдеться у повідомленні.