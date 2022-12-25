На Тернопільщині підприємства сплатили 68,2 млн грн рентних платежів

Упродовж одинадцяти місяців цього року юрособи Тернопільської області перерахували до бюджетів 68,2 млн грн рентної плати.

Приріст до очікуваних надходжень склав 5 відсотків або 3,3 млн грн додатково, зазначають у ГУ ДПС у Тернопільькій області, пише Сорока.

Так, за спеціальне використання лісових ресурсів суб’єкти господарювання сплатили 20 млн грн рентної плати. За спеціальне використання води вони перерахували 10,2 млн гривень. Ще 94 тис. грн надійшло за користування радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за користування надрами склала 37,9 млн гривень.