На Тернопільщині оновили найкоротшу дорогу до Києва

Про це повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури області у соцмережі.
На цьому відрізку дороги ліквідували дефекти покриття на найбільш проблемних ділянках.
“На заздалегідь підготовлені відрізки дороги влаштували суцільний шар гарячого асфальтобетону. Водночас ямковий ремонт струменевим методом дороги Р-43 триває. За допомогою спецмашин типу мадпатчер шляховики ліквідовують неглибокі вибоїни”, – йдеться у повідомленні.
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області також повідомили, що зараз на Тернопільщині також ремонтують дороги Н-02 “Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка”, Т-09-03 “Галич-Підгайці-Сатанів” та Т-20-06 “Городище-Зарваниця-Бучач”.