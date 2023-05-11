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На Тернопільщині оновили найкоротшу дорогу до Києва

11.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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На Тернопільщині завершили ремонт найкоротшої дороги до Києва. Це автошлях через Білу Церкву – Р-43, оновлювали ділянку з Тернополя до Ланівців.

Про це повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури області у соцмережі.

На цьому відрізку дороги ліквідували дефекти покриття на найбільш проблемних ділянках.

Оновили найкоротшу дорогу до Києва
Оновили найкоротшу дорогу до Києва. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури області

“На заздалегідь підготовлені відрізки дороги влаштували суцільний шар гарячого асфальтобетону. Водночас ямковий ремонт струменевим методом дороги Р-43 триває. За допомогою спецмашин типу мадпатчер шляховики ліквідовують неглибокі вибоїни”, – йдеться у повідомленні.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області також повідомили, що зараз на Тернопільщині також ремонтують дороги Н-02 “Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка”, Т-09-03 “Галич-Підгайці-Сатанів” та Т-20-06 “Городище-Зарваниця-Бучач”.

Ремонт дороги
Ремонт дороги. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури області

Джерело: Суспільне

Теги: ремонт дороги

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