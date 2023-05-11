На Тернопільщині оновили найкоротшу дорогу до Києва

На Тернопільщині завершили ремонт найкоротшої дороги до Києва. Це автошлях через Білу Церкву – Р-43, оновлювали ділянку з Тернополя до Ланівців.

Про це повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури області у соцмережі.

На цьому відрізку дороги ліквідували дефекти покриття на найбільш проблемних ділянках.