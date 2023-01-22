На Тернопільщині односельці придбали авто для військового (фото)

На Тернопільщині односельці військового придбали для нього авто та за власний кошт “пригнали” його з-за кордону. Також захисникам передали й інші подарунки.

Про це пише “Файне місто” із посиланням на Борсуківську територіальну громаду.

Такий подарунок від сусідів отримав захисник із села Чайчинці Павло Павлусяк. Авто для виконання бойових завдань придбав односелець воїна Віктор Сторожук, який живе в Англії і уже не вперше допомагає рідній громаді. Кошти для доставки машини в Україну зібрали жителі села. Автівку забезпечили і паливом, купленим за кошт охочих жителів громади.

Окрема подяка жителям с. Чайчинці за те, що зібрали 600$, які були необхідні для доставки машини з Англії в Україну. Не менш важливим є паливо для авто, тому спонсорами для поїздки на лінію фронту стали:Осип Гасюк керівник агрофірми «Горинь», який виділив 250 л., Василь Денисюк, голова ПСП «Перемога» – 60л., Гродський Роман з с.Борщівка – 40 л., Яськевич Юрій з с.Піщатинці, голова ФГ «Заріччя» – 80 л.

Допомога для ЗСУ цим не обмежилась: жителі громади згуртувалися і приготували чимало їжі для захисників.