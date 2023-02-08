На Тернопільщині одна з громад ПЦУ першою перейшла на новий церковний календар

Синод схвалив перехід парафії 6 лютого. Про це розповів отець Василь. Парафіяни готові до того, що нерухомі свята, такі, як Різдво Христове, Богоявлення та Успіння Богородиці, святкуватимуть за новим календарем.

“Сьогодні календарна реформа в Україні – це процес дерусифікації. Наша парафія перейшла на новоюліанський календар. І ми вважаємо, що церква повинна здійснювати поступ, повинна йти в ногу з часом”, – каже парафіянка Надія Федорук.

“Найперше, що треба сказати, що впорядкується календар. Тобто, якщо є перше лютого, то є перше лютого, а не 1 і 13 чи 14, тобто цієї блуканини вже не буде”, – говорить Василь Хоміцький.