На Тернопільщині навчатимуть операторів безпілотників

На Тернопільщині навчатимуть новій професії — «оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом (дроном)».

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Це стало можливим завдяки спільній роботі Міністерство освіти і науки України, Тернопільська обласна державна адміністрація і Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, — йдеться у повідомленні.

Раніше подібна професія була лише у вищих навчальних закладах авіаційного спрямування, відтепер і в професійній школі.

Вперше в Україні таких спеціалістів готуватимуть на базі Тернопільський коледж. Триватиме навчання від півтора місяця до трьох років.

З вересня професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою отримає 30 державних місць для абітурієнтів цієї професії.

А вже зараз на базі коледжу відкриті курси для охочих навчитися керувати дроном.

Слухачі курсу отримають, як теоретичні, так і практичні знання. Навчатимуть дисципліні четверо висококваліфікованих фахівців.

Функціонал безпілотників досить широкий, вони застосовуються в сільському та лісовому господарстві, в археології та будівництві, а зараз і на полі бою.

Для практичного застосування знань з нової дисципліни, 26 квітня заклад отримав спеціалізовані комп’ютерні авіасимулятори.