19.08.2024 18:08

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На Тернопільщині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-го класу

19.08.2024

Ірина Нова

41

Новини

Поширити:
Сьогодні у Тернопільській області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу в лісах та інших природних об’єктах.

Про це інформують у Головному управлінні ДСНС Тернопільщини.

За інформацією Укргідрометцентру, в Україні оголошена надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Значно зростає загроза виникнення пожеж! У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії,” – повідомляють рятувальники.

Упродовж пожежонебезпечного періоду категорично заборонено:

  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я.

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках або на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».

Теги: пожежна небезпека, ГУ ДСНС України у Тернопільській області

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах