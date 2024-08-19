На Тернопільщині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-го класу

Сьогодні у Тернопільській області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу в лісах та інших природних об’єктах.

Про це інформують у Головному управлінні ДСНС Тернопільщини. “За інформацією Укргідрометцентру, в Україні оголошена надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Значно зростає загроза виникнення пожеж! У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії,” – повідомляють рятувальники. Упродовж пожежонебезпечного періоду категорично заборонено: створювати смітники та спалювати відходи;

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я.

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках або на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».