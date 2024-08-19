На Тернопільщині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-го класу

Про це інформують у Головному управлінні ДСНС Тернопільщини.
“За інформацією Укргідрометцентру, в Україні оголошена надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Значно зростає загроза виникнення пожеж! У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії,” – повідомляють рятувальники.
Упродовж пожежонебезпечного періоду категорично заборонено:
- створювати смітники та спалювати відходи;
- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я.