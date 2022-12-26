На Тернопільщині на 5 років засудили мобілізованого, який втік з військової частини додому

У Тернопільській області до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який втік з військової частини додому.

Про цей йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, пишуть Тернопільські події.

“5 травня 2022 року о 8 годині 30 хвилин обвинувачений прапорщик без поважних причин з метою тимчасового ухилення від військової служби у розташування військової частини не прибув. У період з 8 години 30 хвилин 05 травня 2022 року по 11 годину 00 хвилин 06 вересня 2022 року (за винятком строку затримання та перебування під цілодобовим домашнім арештом з 31 травня 2022 року по 31 липня 2022 року) обвинувачений прапорщик без поважних причин перебував поза межами розташування військової частини та свої службові обов`язки не виконував, проводячи час на власний розсуд. 6 вересня 2022 року о 11 годині 00 хвилин обвинувачений прапорщик добровільно прибув за викликом органу досудового розслідування до Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону”, – йдеться у повідомленні суду.

Підозрюваний провини не визнав та пояснив, що це командир не допустив його на військову службу, через що той пішов додому.

Командир військового на суді пояснив, що 05.05.2022 о 09 годині після шикування, виявлено обвинуваченого, який перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння самовільно покинув військову частину. Лише 06.09.2022 обвинувачений з`явився під супроводом працівників ВСП.

Суд визнав чоловіка винним та засудив на 5 років та 1 місяць позбавлення волі.