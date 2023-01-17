На Тернопільщині лікар має отримувати не менше 20 тисяч зарплати

У 2023 році мінімальна заробітна плата має становити: для лікаря, фармацевта фахівця з реабілітації – не менше ніж 20 000 гривень, медичної сестри/брата – не менше ніж 13 500 гривень.

Це лише мінімальний рівень заробітної плати, гарантований державою медикам, які працюють повний робочий день.

Гарантії щодо виплати базової заробітної плати поширюватимуться на ті медичні заклади, які мають договори із НСЗУ за Програмою медичних гарантій, при цьому їх фонд оплати праці з нарахуваннями за поточний місяць не має перевищувати 85 % грошового доходу, отриманого у поточному місяці, з урахуванням накопичених залишків.

Для лікарів «первинки» та медичних сестер, які працюють з ними, умовою для отримання вищезгаданої зарплати є мінімум 70 % від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами.