На Тернопільщині каналізацію забило грішми (відео)

У Ланівцях каналізацію забило грішми. Про це в соцмережі повідомив міський голова Роман Казновецький.

Він розповів Суспільному, що відео, яке опублікував у Фейсбуці, йому надали місцеві комунальники, які чистили каналізацію.

“Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію на разі невідомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки”, – розповів міський голова Ланівців.

За словами Романа Казновецького, чому гроші потрапили в каналізацію у місті не знають.