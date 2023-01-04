На Тернопільщині гречка за рік подорожчала майже удвічі

Ціни на гречку на тернопільських ринках і в магазинах протягом року підвищилися майже удвічі.

Продукт стрімко дорожчав на початку повномасштабної війни. Нині ціни стабілізувалися, – кажуть продавці, пише За Збручем.

Гречка вартує від від 70 до 85 гривень за кілограм. Ціни залежать від якості продукції та виробника. Як зазначила керівниця торгової мережі Любов Олійник, тенденції з подорожчання дещо зупинилися.

«Гречка – це такий продукт, на якому насамперед відбиваються настрої населення. На початку війни серед покупців відчувалися панічні настрої, спостерігався підвищений ажіотаж. Ціни майже одразу підстрибнули вдвічі. Потім дещо ситуація з цінами стабілізувалася, спостерігалося незначне дешевшання. Але зараз бачимо, що знову дорожчає гречка. Закупівельна ціна – це близько 50 гривень. А в роздріб – 70-80 гривень за кілограм. Буває ще дорожче. Ціни залежать також і від виробника. Інфляція на цій ситуації, звичайно, теж позначилася. Загалом споживчий кошик здорожчав».

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку області, на Тернопільщині запасів гречки достатньо. Аграрії зібрали добрий врожай. У регіоні обіцяють подальшу стабілізацію цін на цей продукт.