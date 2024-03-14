На Тернопільщині фермери окрім мишей потруїли зайців

На Тернопільщині в полі помітили мертвих зайців.

За інформацією мешканців Чортківського району, тварини загинули від отрути, яка призначена для боротьби з гризунами.

Про це повідомив у Фейсбуці Ярослав Коханюк.

“На Чортківщині землеорендатори потравили зайців разом із мишами!!!! 12.03.2024 р”, – написав чоловік.

У коментарях читачі зазначають, що аби отримати урожай, фермери змушені боротися із шкідниками. Отруту для мишей іноді їдять й інші мешканці полів, і цього, на жаль, не уникнути.