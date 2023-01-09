На Тернопільщині фермерське господарство відзначило 30–річний ювілей (фото)

Напередодні Новорічно-Різдвяних свят у селі Плотича Козівської громади відбулася знакова подія. Місцеве фермерське господарство «Вікторія-92» відзначило 30–річний ювілей своєї господарської діяльності.

Урочини розпочалися з відвідування трудовим колективом сільського храму Стрітення Господнього, де парох села о. Богдан Зінченко із о. Володимиром Коротницьким відправили Службу Божу. Аграрії в щирих молитвах пом’янули засновника агропідприємства, нині покійного Петра Івановича Пеляка. Дякували Всевишньому за Божу ласку, поміч і благодать для їхнього господарства. Прохали у Господа погожих днів і щедрих врожаїв, родинного добробуту, миру та перемоги українського війська у війні з російським окупантом.

До цієї події керівництво агропідприємства випустило друком історико-публіцистичний нарис «ФГ «Вікторія–92 – 30 років», у якому відображена багаторічна діяльність господарства. Працівникам було вручено на пам’ять ілюстроване видання, де кожен зміг себе побачити у світлинах, які увіковічували ту чи іншу подію з історії їх хліборобської праці. А також відзначено всіх преміями та цінними подарунками.

Аналізуючи тридцятирічний трудовий період господарства, його нинішній керівник Олександр Пеляк подякував працівниками, пайовикам та партнерам за співпрацю і побажав, аби агропідприємство і надалі розвивалося та міцніло рік від року. Він зазначив: «30 років ФГ «Вікторія-92» – це 30 років щоденної наполегливої праці, тривог, успіхів і перемог. Це 30 років безмежної відданості і любові до землі та поваги до людей. За період 30-річної діяльності нам є чим пишатися. На машинно-тракторному дворі стоїть сучасна високоефективна техніка для обробітку землі і забезпечення новітніх аграрних технологій. На території току – новозбудований сучасний елеватор із доведеною до стандартів готовою продукцією, а склади наповнені сертифікованими засобами захисту рослин та мінеральними добривами. А на полях – майбутній урожай.

Однак найбільшим надбанням є наш трудовий колектив, команда однодумців, з якими ми творимо історію ФГ «Вікторія–92». І нехай ця історія буде безкінечною».

…А все починалося так. На зорі незалежності України, восени 1992 року, у селі Вікторівка, що на Козівщині, одне із перших у районі утворилося приватне селянсько–фермерське господарство. Його засновником став житель села Петро Іванович Пеляк, який взяв для обробітку в оренду 100 гектарів землі. То був непростий час. Україна перебувала в надзвичайно тяжкій економічній кризі. Панувала галопуюча інфляція, безгрошів’я, бартерні розрахунки, нестримно зростали ціни на товари першої необхідності, а на енергоресурси у сотні разів. Не засівали поля. Тисячі земельних площ заростали бур’янами, порожніли тваринницькі ферми. На очах розпадалася колгоспна система, занепадали села, зубожіли люди.

У такому розбурханому морі економічного хаосу 42- річний вікторівецький фермер не розгубився, а ринув в нові реалії життя. Не просячи у держави нічого, на порожньому місці за селом посеред поля заклав господарський двір і власними силами розбудував виробничу базу. Так на околиці Вікторівки виросла фермерська садиба, яку односельці тепло називали «Фазенда». А згодом напроти двору було висаджено сад з понад 1500 плодових дерев, який неймовірно прикрасив садибу.

Продовжуючи свою історію, агропідприємство стало зростати, поступово нарощувати виробничу потужність і збільшувати свій земельний фонд паями, які йому віддали односельці. А також збільшило площі орендованих земель за рахунок пайовиків тих колективних господарств, що розпалися. Тож, починаючи зі 100 гектарів, невдовзі воно вже обробляло до 3–х тисяч гектарів орендованих земель і на початок 2000 року міцно стало на ноги.

Побачивши успішний розвиток ФГ «Вікторія–92», селяни занепалого плотичанського колективного сільськогосподарського підприємства у 2004 році висловили Петру Івановичу довіру і запросили до свого села господарювати. Одностайно віддали йому для обробітку свої земельні, а згодом і майнові паї. Так плотичанські ниви, що лежали облогом, були засіяні, а тутешній господарський двір став центральною садибою фермерського господарства і наповнився адміністративною, сушильно–очисною, зернозберігаючою та іншою розбудованою виробничою інфраструктурою з високоефективною потужною сільськогосподарською технікою і агрегатами виробництва провідних агрокомпаній. А обсяг земельного фонду зріс до 4,5 тисяч гектарів ріллі.

За структурою виробництва агропідприємство нині базується на вирощуванні озимих і ярих зернових, ріпаку, сої, соняшнику та кукурудзи, постійно втілюючи передові світові технології, одержуючи високі врожаї: пшениці – понад 80 ц, ячменю – не нижче 70 ц, ріпаку –45–50 ц, сої – 37–40 ц, соняшнику – 40–50 ц, кукурудзи – 120 ц із кожного гектара.

Зі збільшенням у господарстві земельних угідь та валового виробництва продукції і доведення її до стандартних кондицій, зберігання, крім наявних складських приміщень, у 2018 році було збудовано склад на 8 тисяч тонн зерна, а у 2021–2022 роках введено в експлуатацію побудований сучасний елеваторний комплекс з можливістю просушування однієї тисячі тонн зерна за добу потужністю одночасного зберігання 30 тисяч тонн готової продукції. Таким чином, доведена загальна зернозберігаюча потужність на 50 тисяч тонн якісної продукції дає можливість агропідприємству бути конкурентоспроможним на зерновому ринку і без проблем реалізовувати продукцію.

Крім виробництва сільськогосподарської продукції, у господарстві важливу роль відіграє будівельна галузь. За 30 років діяльності будівельники господарства звели десятки важливих об’єктів виробничо–господарської та соціальної інфраструктури. Здійснили капітальні ремонти культурно–освітніх закладів, храмів. Побудували чотири сучасні спортивні комплекси, дитячі ігрові та спортивні майданчики у селах, де господарство орендує землі. А адміністративний будинок, зведений у Плотичі, прикрасив центральну сільську вулицю.

Завдяки злагодженій роботі професійного трудолюбивого колективу спеціалістів, механізаторів, водіїв, операторів, працівників токового двору, персоналу побутових послуг агропідприємство щорічно досягає успішних результатів. Зі свого боку, керівництво господарства серед головних питань на перше місце завжди ставить добробут працівників. Також старається забезпечувати їм виробничі та побутові умови праці, харчування. Підприємство роками організовує для колективу туристичні поїздки мальовничими місцями нашої країни. Значну увагу тут приділяють фізичній культурі і спорту, фінансують спортивних заходів і скеровують кошти на утримання спортивних команд. До речі, багато років поспіль село Вікторівка має звання «Краще спортивне село Тернопільщини».

ФГ «Вікторія–92» відоме не тільки своїми трудовими досягненнями, а й благодійною діяльністю: допомогою українському війську, воїнам АТО та їх сім’ям, хворим, одиноким людям, церковним і територіальним громадам, закладам медицини, освіти, культури, спорту, розвитку місцевих талантів, відродження української духовності та народних традицій.

В успішному розвитку ФГ «Вікторія–92» протягом тридцятирічного періоду велика заслуга колишнього керівника Петра Івановича Пеляка, який створив таке потужне сільськогосподарське підприємство і заснував хліборобську династію Пеляків. Зумів прищепити любов до землі сину Олександру і залучити до сімейного бізнесу дочку Людмилу, зятя Мирона, невістку Нелю і навіть внучку Анастасію. В дітях та онуках бачив своє продовження. Тож був впевнений, що у 2020 р. передає свою хліборобську справу у надійні синові руки.

Самовіддана праця Петра Івановича, меценатська, благодійна та громадська діяльність була високо оцінена державними, громадськими та церковними нагородами.

Нинішній молодий керівник агропідприємства Олександр Пеляк завдячує своєму батькові за 20 років спільної праці, хліборобський досвід, набутий професіоналізм і управлінські навички, що нині дозволяють виважено та впевнено йому вести господарські справи, досягати значних результатів, впроваджувати господарські та соціальні проєкти. Зокрема, до нинішнього ювілею господарство завершило будівництво машинно–тракторного двору та ввело в експлуатацію сучасну заправну станцію ємністю 100 тисяч літрів пального. При цьому, ні на мить не забуваючи про війну з росією, агропідприємство всебічно надає допомогу Збройним силам України технікою, коштами, продуктами харчування та іншим.

Тож, відзначаючи трудовими успіхами свій тридцятирічний ювілей і зустрічаючи Різдво Христове, ФГ «Вікторія-92» не зупиняється на досягнутому, а своєю щоденною працею з Божою поміччю і надалі продовжує вирішувати продовольчу безпеку України.

«А Різдвяні свята, які вкотре прийшли до кожної нашої домівки, нехай створюють атмосферу загальної радості, очікування чогось надзвичайного, нового і світлого й такого бажаного миру та колосистої ниви», – каже Олександр Пеляк.

Автор: Іван ДУФЕНЮК