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На Тернопільщині двоє молодиків вчинили жорстоку розправу над пенсіонером

07.03.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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28-річного мешканця села Устя-Зелене та 22-річного мешканця Монастириськ підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Жертвою молодиків став 63-річний пенсіонер.

До співробітників відділення поліції №2 міста Бучача надійшло повідомлення від жительки села Устя-Зелене про те, що в житловому будинку за місцем проживання вона виявила мертвим односельчанина, 1959 року народження. На тілі чоловіка були видимі сліди насильницької смерті.

Виїхавши на місце події, правоохоронці під час огляду виявили на тілі померлого чисельні колото-різані поранення. Згодом експертиза підтвердила, що чоловік помер внаслідок масивної крововтрати, спричиненої проникаючими ножовими пораненнями.

За підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу, поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК двох осіб. Як з’ясувалося, напередодні чоловіки спільно з потерпілим розпивали алкогольні напої в будинку жертви. Обом зловмисникам оголошено підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Джерело: За Збручем

Теги: смерть потерпілого, ножові поранення

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