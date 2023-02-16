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На Тернопільщині діти переселенців відвідали виставку корон у замку

16.02.2023

Роман Васильович

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Культура, Новини

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Діти переселенців відвідали виставку корон у Збаразькому замку. В експозиції представили 70 корон.

Про це повідомила голова Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста України Марія Милян.

В експозиції представлено 70 корон, частина з яких є оригіналами, а частина є копіями, реконструкціями експонатів, що знаходяться у музеях Австрії, Італії, Великобританії, Румунії, Єгипту та інших країн світу.

“Серед презентованих вінців особливо слід відзначити корони Святого Володимира і Анни Візантійської, які на віки вперед вирішили духовну долю нашого народу. Реконструкція корон X-XI ст. Святого Володимира і Анни Візантійської до цього часу у нашій державі не проводилась і не має аналогів. В колекції корон можна побачити вперше реконструйований шолом-корону падишаха Найвищої Османської держави, халіфа Сулеймана I Законодавця, відомого в Україні, як Сулейман I Пишний, та головний убір Гюррем Султан, відомою в Україні, як Роксолана. Також вперше реконструйовані корони короля Речі Посполитої Яна III Собеського та його дружини Марії Казиміри”, – каже Милян.

На Тернопільщині діти переселенців відвідали виставку корон у замку
Екскурсія. Фото: Збаразька РОТЧХ

“В експозиції представлена корона короля Данила Галицького, а також імператорські головні убори, зокрема, Наполеона, Російської та Римської імперій. Окремою складовою виставки виступають іменні головні убори церковних владик, вінчальні вінці. Серед корон стародавнього світу є реконструкції корон Нефертіті, Тутанхамона, царів Шумеру та Ассирії. Також є головні убори володарів величних цивілізацій Америки – ацтеків, майя, інків та інші експонати. Кожен з цих шедеврів може бути окрасою та провідним експонатом будь-якого музею або колекції”, – говорить Марія Милян.

 

На Тернопільщині діти переселенців відвідали виставку корон у замку
Діти могли приміряти корони. Фото: Збаразька РОТЧХ
Захід організували Збаразька районна організація Товариства Червоного Хреста України та керівництво Національного Заповідника “Замки Тернопілля”.

Джерело: Суспільне

Теги: Збаразький замок, акпкселенці, виставка корон

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