На Тернопільщині діти переселенців відвідали виставку корон у замку

Про це повідомила голова Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста України Марія Милян.

В експозиції представлено 70 корон, частина з яких є оригіналами, а частина є копіями, реконструкціями експонатів, що знаходяться у музеях Австрії, Італії, Великобританії, Румунії, Єгипту та інших країн світу.

“Серед презентованих вінців особливо слід відзначити корони Святого Володимира і Анни Візантійської, які на віки вперед вирішили духовну долю нашого народу. Реконструкція корон X-XI ст. Святого Володимира і Анни Візантійської до цього часу у нашій державі не проводилась і не має аналогів. В колекції корон можна побачити вперше реконструйований шолом-корону падишаха Найвищої Османської держави, халіфа Сулеймана I Законодавця, відомого в Україні, як Сулейман I Пишний, та головний убір Гюррем Султан, відомою в Україні, як Роксолана. Також вперше реконструйовані корони короля Речі Посполитої Яна III Собеського та його дружини Марії Казиміри”, – каже Милян.