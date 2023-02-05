На Тернопільщині діти готували смаколики для пташок

У приготуванні смаколиків для птахів взяли участь 15 дітей із різних гуртків, а також їхні керівники – Надія Лиса, Оксана Крисовата, Ольга Івахів.

“Смаколики діти виготовляли самостійно. Вони додавали до круп воду та муку. Після цього масу розмішували та формували з неї невеличкі кульки. Із спеціальної сітки нарізали квадратиків розміром 10х10 см. На них поклали виготовлені смаколики, а вгорі зав’язали. Уже готові кульки для пташок розвісили на деревах, які ростуть на подвір’ї нашого Будинку дитячої та юнацької творчості, щоб птахам було зручно прилітати й ласувати ними”.

Оксана Стельмащук каже, діти не просто підтримують у такий спосіб птахів, які зимують в Україні, вони ще й спостерігають за поведінкою пернатих.

“Ми хочемо побачити, чи смакують пташкам кульки із круп, які приготували наші дітки. Вони також можуть споспостерігати за звичками птахів, їхньою поведінкою. Наразі, про результати спостережень говорити рано, але діти уже бачили, як за смаколиками із круп прилітають горобчики та синички. І хоча цьогорічна зима не надто холодна та морозяна, проте така підтримка та допомога нашим пернатим друзям дуже доречна”.

У Збаразькому Будинку дитячої та юнацької творчості навчаються 350 дітей шкільного віку. За словами директорки, такі акції вони проводять щороку.