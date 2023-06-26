На Тернопільщині дали завдання знищити борщівник (відео)

Боротьба з борщівником розпочинається в першу чергу вздовж автошляхів міжнародного значення.
Далі – доріг з меншою інтенсивністю руху.
Так, сьогодні підрядні організації працюють на автомобільній дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.
Скошування борщівника – це специфічна робота, адже сік під час зрізання викликає хімічні опіки. Підрядні організації Служби його скошують механічним способом і застосовують спецтехніку.
“Ми закликаємо громадян не наближатися до рослини і дотримуватися безпечної дистанції від спецтехніки під час косіння. Борщівник є надзвичайно отруйним і без спецодягу та спецтехніки є великий ризик отримати хімічні опіки”, – йдеться у повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.