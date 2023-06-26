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На Тернопільщині дали завдання знищити борщівник (відео)

26.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Події

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Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області дала завдання підрядним організаціям почати ліквідацію отруйного борщівнику вздовж доріг державного значення області.

Боротьба з борщівником розпочинається в першу чергу вздовж автошляхів міжнародного значення.

Далі – доріг з меншою інтенсивністю руху.

Так, сьогодні підрядні організації працюють на автомобільній дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Скошування борщівника – це специфічна робота, адже сік під час зрізання викликає хімічні опіки. Підрядні організації Служби його скошують механічним способом і застосовують спецтехніку.

“Ми закликаємо громадян не наближатися до рослини і дотримуватися безпечної дистанції від спецтехніки під час косіння. Борщівник є надзвичайно отруйним і без спецодягу та спецтехніки є великий ризик отримати хімічні опіки”, – йдеться у повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

 

Джерело: Тернополянни

Теги: борщівник

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