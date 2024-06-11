На Тернопільщині чоловік незаконно зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси

На Тернопільщині 55-річний чоловік вдома незаконно зберігав мисливську гладкоствольну рушницю з ознаками перероблення та боєприпаси. Правоохоронці повідомляють, що зброю та набої у чоловіка вилучили.

Під час обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, інформація підтвердилася й оперативники виявили перероблену під обріз мисливську гладкоствольну рушницю та набої. Документів на зброю у фігуранта не було. Речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Поліцейські Тернопільщини й надалі продовжують проводити роботу, спрямовану на запобігання злочинам у сфері незаконного обігу зброї, а також кримінальним правопорушенням, вчиненим з її застосуванням.

Крім цього нагадуємо, що добровільна здача зброї, боєприпасів чи вибухонебезпечних речовин звільняє від кримінальної відповідальності.