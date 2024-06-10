На 5 років засудили мешканку Тернопільщини, яка закликала підтримувати окупантів

Жителька Тернопільщини сидітиме 5 років за ґратами, за заклики підтримувати окупантів. Судом визнано винною та засуджено до 5 років позбавлення волі жительку м. Почаїв, яка поширювала у соцмережах дописи та відео про підтримку дій російських загарбників й окупаційних адміністрацій.

Прокурор довів у суді, що мешканка Почаєва Ольга Ткачук, через створений нею фейсбучний акаунт на ім’я та прізвище її чоловіка «Олег Мандзій», у березні-квітні 2022 року неодноразово розповсюджувала у мережі Інтернет матеріали про виправдовування нападу рф на Україну, глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію.

Також жінка поширювала антиукраїнські дописи кремлівських пропагандистів, закликала до підтримки збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, писала коментарі про підтримку дій рф у регіональних групах соцмережі «Анонімний Кременець», «Хреновий Почаїв».

Під час судових засідань обвинувачена давала суперечливі показання по справі та не розкаялась у вчиненому. Дослідивши усі докази, врахувавши ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, суддя Тернопільського міськрайонного суду визнав особу винною та призначив покарання за інкримінованими статтями КК України – 5 років позбавлення волі.

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду скарги обвинуваченої та її захисника залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін. Розслідування у справі здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області. Вирок вступив у законну силу.