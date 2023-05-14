На Тернопільщині – 6 прильотів, пожежі досі гасять: подробиці масштабної ракетної атаки

Росія 13 та 14 травня вкотре завдала ракетного удару по Тернопільській області.

Як зазначив міський голова Сергій Надал, нашим силам ППО вдалося відбити атаку ворога. Наразі на місці падіння уламків ракет працюють фахівці.

Росія проти ночі 14 травня вкотре атакувала Тернопільську область. Як зазначив міський голова Сергій Надал, нашим силам ППО вдалося відбити атаку ворога. Наразі на місці падіння уламків ракет працюють фахівці.

Спеціалісти працюють

Сергій Надал також зазначив, що на місце падіння уламків вирушили спеціальні служби. Він висловив подяку рятувальникам, котрі впродовж ночі працювали.

Також звернувся до місцевих мешканців. Їх він закликав не підходити близько до уламків збитої ракети. Якщо вони її виявили, то повинні не торкатися її, бо стало цікаво, а негайно ж телефонувати за номером 101.

Детальніше про ситуацію Сергій Надал розповів в ефірі телемарафону. Він зауважив, що пізно ввечері 13 травня та вночі 14 травня зафіксували 6 прильотів на Тернопільщині. Це, за його словами, найбільша кількість за один раз по регіону.

Що стосується атаки о 22:45, то влучили по складських приміщеннях. В одному були полімери, а в іншому – побутова техніка. Площа вигорання склала близько 10 тисяч квадратних метрів.

Двоє постраждалих – в одного осколкові, а в іншого опіки – отримали першу медичну допомогу в лікарні. Вони залишилися в медичному закладі до ранку задля стабілізації їхнього здоров’я.

Якщо говорити про атаку о 05:00, то тоді ворог завдав 4 удари по обласному центру. Вже встановлені місця влучань, там співробітники ДСНС працюють над ліквідацією пожеж.

Сергій Надал також розповів про об’єкти атаки. Мовиться про знищені 2 дачні будинки та пошкоджені ще 12. Також ворог пошкодив офісно-складське приміщення та 9 вантажних автомобілів. Крім того, виявили вирву у полі, діаметром 10 метрів. Один об’єкт – очисні споруди водоканалу. Від вибуху повилітали шибки, але він продовжує працювати. На щастя, минулося цього разу без жертв.

Бачимо серед цього переліку, що жодного військово об’єкту, жодного стосунку до військових дій. Тобто тут було мирне населення, мирні мешканці, де ворог здійснив удар,

– наголосив Надал.

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