На Тернопільщині 55 підприємств платили зарплату, меншу за мінімальну

Податківці Тернопільщини спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці.

“Упродовж січня-травня на засіданнях комісій заслухано керівників 55 підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 50 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати”, – йдеться у повідомленні податкової.

Як наслідок, до бюджету надійшло 731 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 428,1 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань по 277 підприємствах та організаціях області.

За результатами проведеної роботи 248 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати.

Як наслідок, до бюджету надійшло 3 млн 573,2 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 3 млн 538 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.