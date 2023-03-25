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На Тернопільщині 20% вакансій – у переробній промисловості

25.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Переробна промисловість – одна з провідних галузей у Тернопільській області. Зокрема, виробництво харчових продуктів і напоїв, металевих виробів, транспортних засобів та іншої продукції формують сталий попит на працівників у цій сфері.

На сьогодні 20% вакансій, які подали роботодавці у службу зайнятості області, – у переробній промисловості.

Станом на 13 березня 2023 року підприємства згаданої галузі області шукають працівників на 139 вільних робочих місць у виготовленні: металевих виробів (20 вакансій), літальних апаратів і супутнього устаткування (11), хлібобулочних виробів (10), медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів (10), м’ясних продуктів (8), а також у переробленні молока, виробництві масла та сиру (8), дистиляції, ректифікації та змішуванні спиртних напоїв (8 вакансій), виробництві неметалевих мінеральних виробів (5 вакансій) та ін.

Роботодавцям переробної промисловості потрібні електрогазозварники, полірувальники (механічне оброблення металів), монтажники-складальники металопластикових конструкцій, техніки-електрики, налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка), водії, комплектувальники, підсобники, швачки, апаратник борошномельного виробництва, пекарі, завскладу, оператори лінії у виробництві харчової продукції тощо.

Якщо у вас немає необхідної професії, скористайтеся Онлайн-графіком формування груп в ЦПТО ДСЗ за різними професіями та освітніми програмами.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil)

Теги: вакансії, працівники

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