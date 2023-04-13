На Тернопіллі продовжують падати ціни на землю

Такими є дані, що їх публікує видання agronews.ua. За їхніми даними, впродовж ось вже третього місяця на Тернопільщині спостерігається зниження вартості карти сільськогосподарських земель.

Аналогічна ситуація по всій Україні.

В нашій області ціна угод з купівлі-продажу сільськогосподарських земель впала до 37 тисяч гривень за гектар ріллі. За цей період було здійснено 3 812 операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї) загальною площею 10 346 га. Середній розмір проданої ділянки — 2,71 га.

Згідно онлайн-карти сільськогосподарських земель України, у березні 2023 р. середньозважена ціна 1 га землі для товарного с/г виробництва становила 35 666 грн. Ціна землі продовжує падати. Так, станом на початок лютого вона становила 41 тис. грн. Вже у березні впала до 39 тис. грн. Наразі вартість знизилась ще майже на 4 тис. грн.

Разом з тим, найвищу середньозважену ціну у березні зафіксували в Миколаївській обл. — 67 025 грн, а найнижчу в Чернігівській — 12 049 грн.