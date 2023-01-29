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На Терннопільщині сьогодні вшановали пам’ять Героїв Крут

29.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Напередодні 105-ї річниці Бою під Крутами у селі Горинка на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку, щоб віддати шану нашому земляку, Герою Крут, Миколі Лизогубу.

Студент Пятої київської гімназії, член таємної організації самостійників, який брав участь у виданні газети «Вільна Думка», навчався на медичному факультеті в університеті Святого Володимира, під час бою під Крутами потрапив у полон і був розстріляний більшовиками.

29 січня, 105 років тому, молоді українські патріоти-добровольці зупинили наступ московської орди на Київ. Ціною надзвичайного героїзму, самопожертви та особистого подвигу кожного крутянця вдалося зберегти Українську Державу та домогтися її міжнародного визнання.

Теги: бій під Крутами, Микола Лизогуб

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