Передплата
газети “Свобода”
Повідомити новину
Ми у соцмережах
Головна / Війна з рф / На тебе чекають! Повертайся з СЗЧ
18.08.2025
Руслан Іннак
87
Новини, Суспільство, Війна з рф
Повертайся з СЗЧ. На тебе чекають!
Ми розуміємо, війна – це дуже важко. Ми не засуджуємо. Повертайся! Поговоримо, підтримаємо, приймемо вірне рішення, – 28 ОМБР ім. Лицарів зимового походу.
Теги: війна, ЗСУ, СЗЧ, повернення з СЗЧ
Тернопільщина
194
Новини
144
17.08.2025
498
16.08.2025
5 441
3 232
1 382
© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.Розробка сайтів і реклама в Інтернеті