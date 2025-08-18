18.08.2025 12:28

На тебе чекають! Повертайся з СЗЧ

18.08.2025

Руслан Іннак

87

Новини, Суспільство, Війна з рф

Повертайся з СЗЧ. На тебе чекають!

Ми розуміємо, війна – це дуже важко. Ми не засуджуємо. Повертайся! Поговоримо, підтримаємо, приймемо вірне рішення, – 28 ОМБР ім. Лицарів зимового походу.

війна, ЗСУ, СЗЧ, повернення з СЗЧ

