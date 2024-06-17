На сьогодні змінено графік вимкнення світла на Тернопільщині

У АТ «Тернопільобленерго» повідомили про зміни у графіку погодинного вимкнення електроенергії 17 червня на Тернопільщині.

Вимкнення у черг (груп) споживачів плануються в наступні години:

➡️ 11:00-14:00 5 черга

➡️ 14:00-17:00 2 черга

➡️ 17:00-20:00 3 черга

➡️ 19:00-20:00 4 черга

➡️ 20:00-22:00 5 черга

➡️ 20:00-23:00 6 черга

➡️ 23:00-24:00 1 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.