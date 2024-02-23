На щиті повертається додому тернополянин Володимир Швак

Про чергову трагічну втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Під час лікування зупинилося серце мужнього воїна Володимира Швака. Тепер воїна повертається додому на щиті.

Тернопільська громада у скорботі. До рідного міста ангелом повертається Герой Швак Володимир Романович (05.12.1972 р.н.). Його життя обірвалося 22 лютого під час лікування, внаслідок отриманих поранень у Луганській області. Низько схиляємо голови перед вірністю та патріотизмом захисника. Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Вічна йому шана та пам’ять!