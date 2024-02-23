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На щиті повертається додому тернополянин Володимир Швак

23.02.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Тернопіль, Війна з рф

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Про чергову трагічну втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Під час лікування зупинилося серце мужнього воїна Володимира Швака. Тепер воїна повертається додому на щиті. 

Тернопільська громада у скорботі. До рідного міста ангелом повертається Герой Швак Володимир Романович (05.12.1972 р.н.). Його життя обірвалося 22 лютого під час лікування, внаслідок отриманих поранень у Луганській області. Низько схиляємо голови перед вірністю та патріотизмом захисника. Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Вічна йому шана та пам’ять!

Теги: військовий загинув

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