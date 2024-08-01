На що звернути увагу при купівлі вживаного лазерного принтера

Купівля вживаного лазерного принтера, особливо брендового виробника HP, Canon може бути вигідним придбанням для друку в офісі чи вдома. Але при цьому важливо звернути увагу на кілька моментів, щоб придбати надійний і довговічний друкер, котрий прослужить вам ще багато років.

Зовнішній стан

Для початку оцініть стан самого вживаного принтера. Простий огляд допоможе визначити, чи є на корпусі подряпини, тріщини або інші грубі пошкодження. Це може свідчити про неналежне транспортування перевізниками. Можливо це не відобразиться на якості друку, але з часом ця проблема може дати про себе знати. Перевірте також, як щільно закриваються кришки та лотки подачі паперу.

Пробіг по друку

Через програмне забезпечення можна дізнатись про історії використання принтера і скільки було всього роздруковано сторінок. Попросіть в продавця роздрукувати цей звіт. В більшості принтерів є навігаційне меню і невеличкий екран. Рухаючись по меню кнопками можна знайти цей звіт і за звичай він є в секції “статистика”. Там будуть показники лічильника сторінок і це допоможе визначити, наскільки інтенсивно він використовувався. Принтери з високим пробігом можуть потребувати заміни деяких деталей, таких як ролики подачі паперу, магнітний вал, термо пічка, що може збільшити витрати на обслуговування. Тому краще обирати принтер з меншим пробігом, якщо є така можливість.

Драйвери та підключення

Не суттєвим є перевірка програмного забезпечення і драйверів. Як правило відомі виробники HP, Canon, Kyocera надають драйвери для операційної системи Windows і ви зможете легко знайти необхідні драйвери у них на сайті. Інші операційні системи такі як Linux, MacOs можуть не підтримують старі моделі принтерів, тому важливо переконатися, що ви зможете без проблем встановити і використовувати пристрій для цих ОС.

Зверніть увагу на підключення і сумісність з іншими пристроями. Деякі старі моделі принтерів можуть мати обмежені можливості підключення, наприклад, лише через USB. Якщо вам потрібний принтер з бездротовим підключенням, то зверніть увагу чи є у нього можливість підключитись до мережі Wi-Fi чи BlueTooth.

Витратні матеріали

Вартість картриджів та інших матеріалів може суттєво вплинути на загальну вартість володіння принтером. Перевірте, чи є в наявності картриджі для обраної моделі та яка їхня вартість. Деякі вживані принтери можуть використовувати картриджі, які вже зняті з виробництва, що ускладнить їхнє придбання в майбутньому. Також варто це з’ясувати.

Частою практикою може бути користування послугою “вічний картридж”, котру часто практикують сервісні магазини комп’ютерної техніки. Суть послуги полягає в тому, що ви берете в оренду вже заправлений і готовий картридж і вам не потрібно турбуватись про якість тонера і запчастин.

Гарантія

Дуже важливим при купівлі вживаного принтера є наявність гарантії від продавця. Це забезпечить вам додатковий захист у випадку, якщо з пристроєм виникнуть проблеми після покупки. Магазинів вживаної техніки 1х1, надає гарантію та після гарантійне обслуговування на свої товари, що є важливою перевагою при виборі.

Функціональності принтера

Попросіть продавця продемонструвати роботу пристрою, надрукувавши кілька тестових сторінок. Це допоможе переконатися в якості друку і відсутності дефектів. Зверніть увагу на чіткість і рівномірність друку, відсутність смуг, плям або інших артефактів. Якісний лазерний принтер повинен забезпечувати високий рівень деталізації і контрастності.

Швидкість друку та його кількість

Крім технічних аспектів, варто також врахувати свої конкретні потреби. Наприклад, якщо вам потрібен принтер для великого обсягу друку, зверніть увагу на моделі з високою швидкістю друку і великою місткістю лотка для паперу. Якщо ж пріоритетом є якість графічного друку, обирайте моделі з високою роздільною здатністю. Враховуючи ці потреби, ви зможете обрати пристрій, який найкраще підходить для ваших завдань.

Отже….

Купівля якісного та перевіреного вживаного лазерного принтера це вигідне рішенням, яке дозволить зекономити кошти без втрати якості та функціональності. Такий принтер буде служити вам довго і ефективно. Враховуючи ці рекомендації, ви зможете зробити усвідомлений вибір і придбати пристрій, який відповідає всім вашим потребам.