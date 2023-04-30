На сесії міськради внесли зміни до бюджету Тернопільської громади

На сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення внести зміни до бюджету громади, збільшивши видаткову частину.

Про це повідомили на сайті міськради. Цим рішенням видаткова частина бюджету збільшується на 163 782, 5 тисячі гривень.

Куди спрямують кошти, читайте тут.

Також на сесії надали інформацію про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2023 року.

“Незважаючи на пов’язані з воєнним станом зміни в економіці громади та бюджетному і податковому законодавствах, за результатами І кварталу 2023 року в цілому досягнуто перевиконання запланованих показників доходів бюджету. Так, до бюджету громади надійшло 884 657,3 тис. грн доходів. Виконання забезпечено на 123,2 %” , – йдеться у повідомленні на сайті міської ради.

Основну питому вагу у власних надходженнях загального фонду становили податки і збори, зокрема, 68,1% – податок на доходи фізичних осіб.

“За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти – на 343 646,5 тис. грн, охорони здоров’я – на 21 667,0 тис. грн, культури – на 8 639,7 тис. грн, соціального захисту – на 44 127,5 тис. грн, на утримання житлово-комунального господарства – на 54 574,9 тис. грн, фізичну культуру і спорт – на 19 353,1 тис. грн”, – повідомляють на сайті.

Водночас, недоодержано: акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального тощо. Причинами невиконання цих надходжень є зміни в законодавстві щодо можливості у певний період не сплачувати податкові зобов’язання, погіршення фінансового стану платників, йдеться у повідомленні.