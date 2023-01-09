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Головна / Тернопільщина / Події / На проспекті Степана Бандери у Тернополі сталася ДТП (фото)
09.01.2023
Роман Васильович
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Новини, Події
У Тернополі на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода за участі буса та машини швидкої допомоги.
Бус зіткнувся з машиною швидкої допомоги. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.
Автор: Роман Васильович
Мітки: ДТП, дорожньо-транспортна пригода
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