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На проспекті Степана Бандери у Тернополі сталася ДТП (фото)

09.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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У Тернополі на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода за участі буса та машини швидкої допомоги.

Бус зіткнувся з машиною швидкої допомоги. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

Автор: Роман Васильович

Мітки: ДТП, дорожньо-транспортна пригода

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