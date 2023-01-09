На проспекті Степана Бандери у Тернополі сталася ДТП (фото)

У Тернополі на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода за участі буса та машини швидкої допомоги.

Бус зіткнувся з машиною швидкої допомоги. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.