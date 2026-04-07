На позитивній ноті

Тернопільські біатлоністи у складі Тараса Лесюка, Костянтина Марценюка, Віталія Мандзина та Антона Дудченка здобули золоті медалі чемпіонату України. Тож Тернопільська область третій рік поспіль виграє «золото» естафети на чемпіонаті України!

Вітаємо наших біатлоністів з успішним завершенням зимового сезону 2025–2026.

До речі, тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна, яка вже завершила кар’єру, стала найкращою біатлоністкою в історії країни за версією читачів Tribuna.com.

