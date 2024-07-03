На передовій передали тернопільським тероборонівцям вантажний мікроавтобус, дрони та інше обладнання, – Сергій Надал

Привезли на передову для наших захисників з 83-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони наземний безпілотник «Мураха», РЕБи, вантажний мікроавтобус, рації, батареї та смаколики. Мікроавтобус придбали за кошти працівників міської ради. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Разом з волонтерами відвезли ще хлопцям 83-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони наземний безпілотник «Мураха», РЕБи, вантажний мікроавтобус, який придбали за кошти працівників міської ради, рації, батареї та смаколики. Нехай Господь Бог береже наших воїнів та оберігає їхні сім’ї!», – заявив Сергій Надал.

Також міський вручив нашим тернопільським захисникам почесні нагороди.

«Маю за честь сьогодні вручити нагороди нашим захисникам 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Низько вклоняємося перед їхньою мужністю та сміливістю. Наші воїни! Слава вам! Разом до перемоги!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, 29 червня на передову вирушили волонтери «Допомога армії від Тернополя». Вони привезли нашим Героям-захисникам на Харківщину та Донеччину техніку, обладнання та передачі від тернополян.

Новина від пресслужби.