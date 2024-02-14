На одному зі схилів Дністровського каньйону собака впав у глибоку яму (Фото)

Сьогодні, 14 лютого, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в околицях міста Заліщики Чортківського району собака впав в глибоку яму на одному зі схилів Дністровського каньйону.
Самостійно вибратись він не міг. Господар, обстежуючи околиці, знайшов місце, де перебував чотирилапий, який вже кілька днів не з’являвся на подвір’ї. Після цього звернувся до співробітників ДСНС.
На допомогу виїхали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони спустилися в ущелину, глибина якої сягала 4-х метрів, та допомогли знесиленій та наляканій тварині вибратись з пастки.
Завдяки зусиллям надзвичайників, які завжди готові прийти на допомогу тим, хто цього потребує, собака отримав свій другий шанс на життя.