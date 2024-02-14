14.02.2024 17:35

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На одному зі схилів Дністровського каньйону собака впав у глибоку яму (Фото)

14.02.2024

Зоряна Деркач

162

Оперативно, Новини, Чортківський район

Поширити:
Сьогодні, 14 лютого, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в околицях міста Заліщики Чортківського району собака впав в глибоку яму на одному зі схилів Дністровського каньйону.
Самостійно вибратись він не міг. Господар, обстежуючи околиці, знайшов місце, де перебував чотирилапий, який вже кілька днів не з’являвся на подвір’ї. Після цього звернувся до співробітників ДСНС.
На допомогу виїхали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони спустилися в ущелину, глибина якої сягала 4-х метрів, та допомогли знесиленій та наляканій тварині вибратись з пастки.
Завдяки зусиллям надзвичайників, які завжди готові прийти на допомогу тим, хто цього потребує, собака отримав свій другий шанс на життя.

Теги: допомога, собака, рятувальники

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах