На одному зі схилів Дністровського каньйону собака впав у глибоку яму (Фото)

Сьогодні, 14 лютого, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в околицях міста Заліщики Чортківського району собака впав в глибоку яму на одному зі схилів Дністровського каньйону.

Самостійно вибратись він не міг. Господар, обстежуючи околиці, знайшов місце, де перебував чотирилапий, який вже кілька днів не з’являвся на подвір’ї. Після цього звернувся до співробітників ДСНС.