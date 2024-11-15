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На одній з вулиць Тернополя змінили організацію дорожнього руху

15.11.2024

Ірина Нова

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У Тернополі на вул. Соломії Крушельницької змінили схему організації дорожнього руху, встановили нові дорожні знаки, що регулюють паркування транспортних засобів.

Відтепер у цій зоні дозволяється паркування легкових автомобілів лише паралельно до бордюру, повідомляють у міській раді.

Це рішення було ухвалене після того, як на цій ділянці регулярно траплялись ДТП, зокрема виникали проблеми з проїздом тролейбусів через неправильно припарковані автомобілі.

Звертаємось до водіїв з проханням дотримуватись правил і паркувати автомобілі лише в межах позначеної зони, не заважаючи руху інших учасників дорожнього руху.

Теги: Тернопіль, схема руху

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