На набережній тернопільського ставу провели міжконфесійне освячення води (фото)

Святкове Богослужіння провели представники українських церков біля пам’ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України.

«19 січня знаменує величну подію в історії християнства – хрещення Божого Сина, Спасителя світу Ісуса Христа. Також Хрещення пов’язане з приходом на землю Господа – Богоявленням. Водохреща для українського народу символізує очищення душі, зміцнює нашу віру в перемогу добра, укріплює сподівання на краще майбутнє, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Сьогодні ми просимо у Господа захисту та благословення для наших воїнів-захисників, які обороняють від ворога свою рідну українську землю. Щоб українське добро найшвидше перемогло московське зло. Нехай свята Йорданська вода змиє усі негаразди та турботи, очистить душу від сумнівів та зневіри, а тілу дарує життєдайну енергію. І Всевишній дарує нам таку бажану Перемогу».