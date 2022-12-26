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На Київській у Тернополі горіла квартира

26.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Вчора близько 20 вечора на БАМі сталась пожежа.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, загоряння виникло у квартирі на 9 поверсі на Київській 7, д.
На місце події вирушили 2 відділення аварійно-рятувального загону. Завдяки злагодженим діям рятувальників, будинок вцілів.
Надзвичайники загасили полум’я за допомогою автодрабини.

“Вогнем знищено обшивку каміна, дерев’яне перекриття даху та утеплювач на площі 2 м. кв, пошкоджено обшивку каміна, дерев’яне перекриття даху та профнастил”, – зазначили у ДСНС.

Фахівці встановлюють причину займання та підраховують суму матеріальних збитків.

Автор: Роман Васильович

Мітки: пожежа, ДСНС України у Тернопільській області

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