На Київській у Тернополі горіла квартира

Вчора близько 20 вечора на БАМі сталась пожежа.
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Як повідомили
в обласному управлінні ДСНС, загоряння виникло у квартирі на 9 поверсі на Київській 7, д.
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На місце події вирушили 2 відділення аварійно-рятувального загону. Завдяки злагодженим діям рятувальників, будинок вцілів.
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Надзвичайники загасили полум’я за допомогою автодрабини.
“Вогнем знищено обшивку каміна, дерев’яне перекриття даху та утеплювач на площі 2 м. кв, пошкоджено обшивку каміна, дерев’яне перекриття даху та профнастил”, – зазначили у ДСНС.
Фахівці встановлюють причину займання та підраховують суму матеріальних збитків.