На Кременеччині зафіксували дві смертельні пожежі. Поліція встановлює причини трагедій

На Кременеччині правоохоронці з’ясовують обставини двох пожеж, унаслідок яких загинули люди. Обидві трагедії сталися у житлових будинках протягом кількох днів.

Про перший випадок поліцію повідомили 16 січня. Інформація надійшла від диспетчера ДСНС. Рятувальники виїжджали на виклик у село Рудка Кременецької територіальної громади, де загорівся житловий будинок.

Після ліквідації пожежі в оселі виявили тіло 49-річного власника без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. За попередніми даними, причиною загоряння міг стати несправний обігрівач.

Ще одну смертельну пожежу зафіксували 18 січня. Близько 21:00 на спецлінію Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення про займання у селі Горинка. Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що внаслідок пожежі загинула власниця будинку, жінка 1938 року народження.

Експерти припускають, що причиною трагедії могли стати проблеми з пічним опаленням.

За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Поліція спільно з рятувальниками встановлює всі обставини та остаточні причини виникнення пожеж.

Правоохоронці закликають жителів Кременеччини та всієї Тернопільщини бути особливо уважними в холодну пору року. Несправні обігрівачі, перевантажені електромережі та залишене без нагляду пічне опалення часто призводять до трагедій. Дотримання елементарних правил пожежної безпеки може зберегти не лише майно, а й людське життя.

Джерело: відділ комунікації поліції Тернопільської області.