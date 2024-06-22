На Харківщині загинув 54-річний захисник з Тернополя

На Харківському напрямку під час виконання бойового завдання загинув тернополянин Анатолій Демʼяненко.

Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Сумна звістка з фронту. Віддав своє життя на передовій воїн Демʼяненко Анатолій Миколайович (03.12.1969 р.н.). Герой загинув 20 червня у Харківській області. Всією громадою висловлюємо щирі співчуття сімʼї захисника. Назавжди у наших серцях. Вічна та світла йому пам’ять!” – повідомив мер міста.

Вічна пам’ять Герою!