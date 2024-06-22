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На Харківщині загинув 54-річний захисник з Тернополя

22.06.2024

Ірина Нова

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Війна з рф, Тернопільщина, Новини

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На Харківському напрямку під час виконання бойового завдання загинув тернополянин Анатолій Демʼяненко.

Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Сумна звістка з фронту. Віддав своє життя на передовій воїн Демʼяненко Анатолій Миколайович (03.12.1969 р.н.). Герой загинув 20 червня у Харківській області. Всією громадою висловлюємо щирі співчуття сімʼї захисника. Назавжди у наших серцях. Вічна та світла йому пам’ять!” – повідомив мер міста. 

Вічна пам’ять Герою!

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Теги: загиблі герої, війна з Росією, Тернопіль

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