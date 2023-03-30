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Головна / Тернопільщина / Події / На Гусятинщині виявили стародавнє поселення Трипільської культури (фото)
30.03.2023
Роман Васильович
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Новини, Події
“На краю Гусятина, у лісовому урочищі “Попівський сад” ми виявили стародавнє поселення Трипільської культури. Знайдено фрагменти посуду та житла”, – йдеться у дописі музею.
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Джерело: Тернополянни
Теги: Трипільська культура
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