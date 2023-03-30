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На Гусятинщині виявили стародавнє поселення Трипільської культури (фото)

30.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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У Гусятинському краєзнавчому музеї розповіли, що днями, на території регіону знайшли стародавнє поселення Трипільської культури.

“На краю Гусятина, у лісовому урочищі “Попівський сад” ми виявили стародавнє поселення Трипільської культури. Знайдено фрагменти посуду та житла”, – йдеться у дописі музею. 

Джерело: Тернополянни

Теги: Трипільська культура

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