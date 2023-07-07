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На фронті загинула випускниця тернопільського університету: служила в авіації

07.07.2023

Коваль Інна

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Новини, Війна з рф

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Сумна звістка надійшла до Західноукраїнського національного університету.

Випускниця навчального закладу, військовослужбовець 16-ї окремої бригади армійської авіації “Броди”, старший солдат Зоряна Ковальчук загинула, захищаючи Україну та український народ на сході нашої держави.

Про це повідомляють на сторінці ЗУНУ. У 2010 році Зоряна закінчила навчання у виші за спеціальністю «Управління персоналом та економіка підприємств».

Зоряні було 35 років, проходила військову службу в Збройних Силах України з 2016 року.

“Щирі співчуття чоловіку, донькам, родині, друзям та близьким Ковальчук Зоряни з приводу непоправної втрати.

Схиляємо голови перед відходом у вічність! Світла пам’ять!”, – ідеться у зверненні адміністрації ЗУНУ.

Теги: ЗУНУ, загиблі герої, війна з Росією, Зоряна Ковальчук

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