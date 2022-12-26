На дорогах Тернопільщини встановлюють знаки – частину з них зняли, щоб дезорієнтувати ворога (фото)

«Серед цих знаків 20 – маршрутного орієнтування. На початку повномасштабного російського вторгнення з метою дезорієнтації ворога було ухвалено рішення прибрати з доріг країни вказівники з інформацією про населені пункти та напрями. Завдяки тому, що ЗСУ зупинили просування загарбників, на безпечних територіях України знаки маршрутного орієнтування повертають, – пояснили у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області.