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На дорогах Тернопільщини встановлюють знаки – частину з них зняли, щоб дезорієнтувати ворога (фото)

26.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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На державних автошляхах у Тернопільській області монтують дорожні знаки.
Роботи виконують підрядні організації Служби автомобільних доріг у Тернопільській області. Минулого місця працівникам вдалося встановити 194 дорожні знаки.

«Серед цих знаків 20 – маршрутного орієнтування. На початку повномасштабного російського вторгнення з метою дезорієнтації ворога було ухвалено рішення прибрати з доріг країни вказівники з інформацією про населені пункти та напрями. Завдяки тому, що ЗСУ зупинили просування загарбників, на безпечних територіях України знаки маршрутного орієнтування повертають, – пояснили у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області.

Також дорожники заначили, що ці роботи, а також прибирання придорожньої інфраструктури, встановлення снігозахисних щитів – елементи експлуатаційного утримання доріг, котрі виконують взимку, окрім прибирання автошляхів.

 

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Автор: Роман Васильович

Мітки: дорожні знаки, автошлхи Тернопільщини

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