На чемпіонаті Європи українська збірна виборола три медалі

25–29 січня у швейцарському Ленцерхайде відбувся чемпіонат Європи з біатлону. І вже перший день змагань видався «срібним» для України: Юлія Джима та Антон Дудченко здобули срібні медалі в індивідуальних гонках.

Біатлоністка Юлія Джима принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи, що стартував жіночою індивідуальною гонкою. Припустившись лише однієї помилки на чотирьох вогневих рубежах, наша олімпійська чемпіонка у підсумку показала третій час, поступившись 53,2 сек. переможниці Мікелі Каррара з Італії.

Але вже після завершення гонки з’ясувалося, що система електронного відстеження результатів помилково не зарахувала два промахи Каррари. Тож після перегляду до часу італійки було додано дві хвилини штрафу, через що вона перемістилась на 11-ту позицію.

Отже, чемпіонкою Європи стала німкеня Ліза-Марія Шпарк, а українка Юлія Джима – срібною призеркою. Анастасія Меркушина та Олена Білосюк, допустивши по три хибі, фінішували, відповідно, 24-ю та 40-ю.

Срібну нагороду виборов для України і Антон Дудченко, який також піднявся на другу сходинку п’єдесталу в індивідуальній гонці серед чоловіків. Як повідомляє НОК України, 26-річний спортсмен схибив лише раз на чотирьох вогневих рубежах в індивідуальній гонці, поступившись норвежцю Ендре Стрьомсгейму (+2:04,7), і таким чином виборов першу в кар’єрі особисту медаль на чемпіонатах Європи.

Антон Дудченко розповів: «В Ленцерхайде мені вже вдавалося вигравати на юніорських етапах. Тому, мабуть, це й допомогло під час проходження дистанції. Я вже знав, як і де краще пройти, але до останнього якось не вірилося, що зможу претендувати на нагороду, адже на другому рубежі в мене була хвилина штрафу. Тільки після останнього рубежу сказали, що я вийшов другий, тому для мене це стало несподіванкою».

Додамо, що Антон Дудченко представляє Тернопільську обласну школу вищої спортивної майстерності (тренер Назарій Бурик).

На цьому медальний перелік українських біатлоністів не вичерпався.

27 січня Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи у спринті. Українська біатлоністка, жодного разу не схибивши, здобула золоту медаль, випередивши найближчих переслідувачів – шведку Тільду Йоханссон на 0,5 секунди, а титуловану німкеню Ванессу Хінц на 1,8.

Того ж дня у чоловічому спринті найкращий результат серед українців здобув Богдан Цимбал – 17 місце. Антон Дудченко фінішував 33-м.

28 січня у гонці переслідування А. Меркушина фінішувала сьомою, а у чоловіків серед українців найкращим (знову 17 місце) став Богдан Цимбал.

29 січня у змішаній естафеті українські біатлоністи (Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима і Антон Дудученко) фінішували п’ятими. Завершився чемпіонат Європи з біатлону одиночною змішаною естафетою. У цій дисципліні Україну представляли Олена Білосюк та Богдан Цимбал, які зайняли сьоме місце.

Континентальна першість стала останнім стартом перед чемпіонатом світу з біатлону, який прийматиме від 8 до 19 лютого німецький Обергоф. А вже у четвер і суботу поспостерігаємо за спринтами п’ятого етапу Кубка IBU, що відбудеться у Обертілліаху. І сподіваємось в одній із цих гонок побачити повернення Дмитра Підручного.

Дмитро ПАРІЙ