На березі Дністра незаконний видобували пісок

Під час відпрацювання населених пунктів співробітники відділення поліції №4 міста Заліщики задокументували факт порушення місцевим мешканцем правил використання надрами. На березі Дністра 37-річний чоловік вантажив у причеп піщано-шутрову суміш. Попередньо, ця ділянка належить до Національного природного парку «Дністровський каньйон».

За цим фактом розпочато кримінальне првадження відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України – порушення правил використання надр. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.