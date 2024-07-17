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На березі Дністра незаконний видобували пісок

17.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Теми, Події

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Під час відпрацювання населених пунктів співробітники відділення поліції №4 міста Заліщики задокументували факт порушення місцевим мешканцем правил використання надрами. На березі Дністра 37-річний чоловік вантажив у причеп піщано-шутрову суміш. Попередньо, ця ділянка належить до Національного природного парку «Дністровський каньйон».

За цим фактом розпочато кримінальне првадження відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України – порушення правил використання надр. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Теги: Дністер, пісок

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