Митрополит Василій візитував парафії у Мечищеві та Покропивній

Нещодавно архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк візитував парафію с. Мещичів, що на Бережанщині.

Архієрей очолив Божественну Літургію у співслужінні декана Саранчуцького о. Володимира Люшняка та настотеля храму о. Андрія Прошака, якому кир Василій подякував за старанне служіння на благо Церкви Христової та відзначив церковною нагородою – золотим хрестом.

3 червня парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Покропивна Козлівського деканату радо зустріли архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівської УГКЦ Василія Семенюка. Архієрей співслужили о. декан Роман Гук, о. Євген Зарудний, о. Іван Рудий, о. Андрій Чернецький, о. Віталій Пігій та адміністратор парафії, військовий капелан о. Іван Гуменюк.

Відтак митрополит Василій вручив церковну нагороду – нагрудний золотий хрест – священнику Івану Гуменюку, адміністратору парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Покропивна.

Присутні на молебні військові подякували митрополитові Василію та отцям-капеланам Євгену Зарудному й Андрію Чернецькому, а о. Івану Гуменюку подарували священниче убрання.

Владика освятив автомобілі, які будуть служити нашим захисникам.

Митрополит Нестор звершив Божественну Літургію у Свято-Троїцькому соборі

У День Святої Трійці митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор відвідав Підволочиськ, де звершив Божественну Літургію у Свято-Троїцькому соборі.

Архієреєві співслужили настоятель собору Тарасій Махніцький, секретар єпархії протоієрей Олексій Головацький, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич, волочиський благочинний (Хмельницька єпархія) протоієрей Миколай Фатич.

Після Літургії відбувся хресний хід довкола храму. Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор привітав зі святом й окропив присутніх освяченою водою.