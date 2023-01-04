Митрополит Василій та архієпископ Нестор здійснили візитаціїпарафій на Тернопільщині (фото)

Протягом минулого тижня Митрополит Василій та архієпископ Нестор здійснили візитаціїпарафій на Тернопільщині. Під час візитів було: хрещено дитину, освячено фігуру та відвідано дві парафії.

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У Борсуках освятили фігуру Пресвятої Богородиці

25 грудня архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архієрейським візитом побував у Лановецькому благочинні. У Миколаївському храмі с. Борсуки Високопреосвященнійший владика звершив Божественну Літургію, а також освятив фігуру Божої Матері на території храму.

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Митрополит Василій охрестив п’яту дитину подружжя зі с. Мильне та відвідав дитячу лікарню Тернополя

25 грудня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк уділив Святі тайни Хрещення і Миропомазання п’ятій дитині подружжя Романа та Наталії Потопи, які походять зі с. Мильне (Залозеччина). Дівчинку назвали Анастасією-Ілоною, а таїнства відбулися у храмі св. апостолів Петра і Павла с. Бліх Залозецького деканату, за участю настоятеля о. Василя Небесного.

Кир Василій подякував батькам за відвагу, з якою приймають Богом дароване життя, за щоденну працю, яку вони вкладають у виховання своїх дітей, і приклад для всіх парафіян. Окремо наголосив на відповідальності хресних батьків у християнському вихованні своїх похресників.

«Кожна українська сім’я не має боятися дати нове життя, адже таким чином ми продовжуємо людській рід, народжуємо дітей для Божого Царства та даємо надію на світле майбутнє нашій державі», – зазначив архієпископ Василій. Він закликав не боятися економічних труднощів, адже «коли Бог дає життя, дає водночас силу, мудрість та особливе благословення батькам, щоб могли гідно виростити та виховати свою дитину».

Архієрей особисто здійснив Святі тайни, дотримуючись обітниці, даної ще 12 липня 2011 р. в архікатедральному соборі Тернополя. Відтоді кир Василій особисто хрестить п’яту дитину у кожній багатодітній сім’ї. Також уділяє архієрейське благословення всім членам родини та молиться, аби Мати Божа опікувалася дитям.

27 грудня владика Василій відвідав Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню. Спільно із генеральним директором (головним лікарем) Григорієм Корицьким оглянув відділення лікарні. Неймовірно теплою атмосферою була наповнена зустріч дітей та їх батьків із митрополитом. Кир Василій поблагословив хворих діток та помолився за їх оздоровлення.

Під час зустрічі було передано сертифікат на суму 220 тис. гривень та харчування для дітей, які перебувають у медичному закладі. Кошти були надіслані через посередництво товариства «Місія Кирила і Методія» (Німеччина) в особі отця-архімандрита Андреаса-Абрагама Тірмаєра від дітей Баварії, а дитяче харчування надала організація «Helferkreis für die Diözese Ternopil – Ukraine e.V.»

Григорій Корицький подякував владиці та благодійникам за матеріальну і моральну підтримку.

Під час візиту митрополит Василій також зустрівся із колективом лікарні. В своїй промові він подякував медичним працівникам за важку щоденну працю, за порятунок дітей та поблагословив присутніх.

Візитував дві парафії

31 грудня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк візитував дві парафії Залозецького деканату – Собору Пресвятої Богородиці с. Білоголови і Вознесіння Господнього с. Нетерпинці. Під час візиту архієрей спільно із місцевим священником о. Степаном Зубком відслужив молебень до Христа Чоловіколюбця.

Владика привітав людей з Новим роком та побажав, щоб у ньому український народ здобув остаточну перемогу над ворогом. Відтак відбувся духовно-патріотичний концерт у кожній парафії від братів Тернопільської духовної семінарії.