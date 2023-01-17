Митрополит Василій охристив шосту дитину подружжя з Тернопільського району

У неділю, 15 січня, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк уділив Святі Таїнства Хрищення і Миропомазання 6-й дитині подружжя Ірини та Андрія Трут з Острова.

Хлопчика назвали Дмитром, а Таїнства відбулися у храмі св. Архистратига Михаїла с. Острів, Велико-Березовицького деканату, за участю о. Василя Шафрана та хору братів Тернопільської семінарії.

Про це повідомляє Тернопільсько-Зборівська єпархія УГКЦ.

По звершенні Таїнств митрополит подякував батькам та родині за відвагу, з якою приймають Богом дароване життя та за готовність, у такий спосіб, прислужити церкві та нашому багатостраждальному народу, який потребує духовного та кількісного відновлення.

Звернувшись до усіх присутніх він знову промовив свій заклик, який звучить уже друге десятиліття на теренах Тернопільсько-Зборівської архиєпархії: «Кожна українське подружжя повинно привести на світ щонайменше троє дітей. Сім’я не повинна боятися дати нове життя, адже таким чином ми продовжуємо людській рід, народжуємо дітей для Божого Царства та даємо надію на світле майбутнє нашій церкві та державі».

Архиєрей окремо звернувся до хресних батьків, які взяли на себе обов’язок духовної опіки та християнського вихованні свого духовного сина. А інші, п’ятеро дітей сім’ї Трут, отримали благословення та подарунки з рук митрополита.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уже понад 11 років поспіль кир Василій особисто хрестить 5-ту дитину у кожній багатодітній сім’ї. Таку обітницю він дав ще 12 липня 2011 року в Архикатедральному соборі Тернополя.