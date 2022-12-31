Митрополит Василій охрестив п’яту дитину подружжя з Тернопільщини

Уже 11 років поспіль кир Василій особисто хрестить 5-ту дитину у кожній багатодітній сім’ї. Таку обітницю він дав ще 12 липня 2011 року в Архикатедральному соборі Тернополя.

У неділю, 25 грудня, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк уділив Святі Тайни Хрещення і Миропомазання 5-й дитині подружжя Романа та Наталії Потопи, які походять зі с. Мильне (Залозеччина).

Про це повідомляє Тернопільсько-Зборівська єпархія УГКЦ.

Дівчинку назвали Анастасією-Ілоною, а Таїнства відбулися у храмі св. апостолів Петра і Павла с. Бліх, Залозецького деканату, за участю настоятель о. Василя Небесного.

Кир Василій подякував батькам за відвагу, з якою приймають Богом дароване життя, за щоденну працю, яку вони вкладають у виховання своїх дітей і приклад для всіх парафіян. Окремо наголосив на відповідальності хресних батьків у християнському вихованні своїх похресників.

«Кожна українська сім’я не повинна боятися дати нове життя, адже таким чином ми продовжуємо людській рід, народжуємо дітей для Божого Царства та даємо надію на світле майбутнє нашій державі», — зазначив високопреосвященний Василій. Він закликав не боятися економічних труднощів, адже «коли Бог дає життя, дає водночас силу, мудрість та особливе благословення батькам, щоб могли гідно виростити та виховати свою дитину».

Архиєрей особисто здійснив Святі Тайни, дотримуючись обітниці даної ще 12 липня 2011 року в Архикатедральному соборі Тернополя. Відтоді кир Василій особисто хрестить 5 дитину дітей у кожній багатодітній сім’ї. Також уділяє архиєрейське благословення всім членам родини та молиться, аби Мати Божа опікувалася дитям.