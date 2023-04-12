Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк нагородив двох священників

8 та 9 квітня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк із пастирським візитом відвідав парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Ладичин та Пресвятої Трійці смт Микулинці Микулинецького деканату УГКЦ.

Архієрей відслужив молебень до Христа Чоловіколюбця, словом духовних настанов підтримав вірних та заохотив до щоденної молитви за мир і спокій в Україні.

Окрім того, митрополит нагородив пароха о. Романа Зощука, який душпастирює у Ладичині 20 років, та віце-декана, волонтера, військового капелана о. Євгена Влоха, душпастирює у Микулинцях від 2008 р., високими церковними нагородами – правом носіння золотих хрестів з прикрасами за ревне священниче служіння.

Варто зазначити, що в Ладичині храм освячено у 1815 р. Тут збереглося багато давніх фігур святих, зокрема Петра і Павла, Антонія, капличка Матері Божої. У Микулинцях церква також має давню історію, а до її побудови у 1882–1889 рр. тут був дерев’яний храм.