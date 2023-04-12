Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк нагородив двох священників

Архієрей відслужив молебень до Христа Чоловіколюбця, словом духовних настанов підтримав вірних та заохотив до щоденної молитви за мир і спокій в Україні.
Окрім того, митрополит нагородив пароха о. Романа Зощука, який душпастирює у Ладичині 20 років, та віце-декана, волонтера, військового капелана о. Євгена Влоха, душпастирює у Микулинцях від 2008 р., високими церковними нагородами – правом носіння золотих хрестів з прикрасами за ревне священниче служіння.
Варто зазначити, що в Ладичині храм освячено у 1815 р. Тут збереглося багато давніх фігур святих, зокрема Петра і Павла, Антонія, капличка Матері Божої. У Микулинцях церква також має давню історію, а до її побудови у 1882–1889 рр. тут був дерев’яний храм.