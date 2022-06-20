У неділю всіх святих, 19 червня 2022 року, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній з архіпастирським візитом відвідав Тернопіль. На завершення візиту Його Блаженство оглянув хід будівництва кафедрального собору на честь святих рівноапостольних Костянтина і Єлени.

Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

Предстоятель поспілкувався із будівничим собору Юрієм Івановичем Петриком, ключарем собору протоієреєм Володимиром Зубілевичем, економом єпархії протоієреєм Русланом Притулою.

Митрополита Епіфанія супроводжували архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон.

Нагадаємо, що перший камінь під будівництво головного храму Тернопільської єпархії 30 жовтня 2016 року заклав Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

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